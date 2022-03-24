السمارة: حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بنفوذ الوحدة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بمدينة السمارة، قد قامت يوم أمس بحملة واسعة النطاق بنفوذ الملحقة الإدارية الوحدة، تم من خلالها حجز عدة كيلو غرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي تم وضعها بالمحجز البلدي في إنتظار إتلافها خارج المدار الحضري.

وحسب المصادر ذاتها، التي أكدت ل هبة بريس،أن اللجنة المذكورة التي تتكون من السلطات المحلية، والامن الوطني، والوقاية المدينة، والقوات المساعدة قامت بتحرير محاضر مخالفة.

وإلى جانب المهمة الرقابية، قامت اللجنة المحلية بمعية السيد محمد فاضل الوالي رئيس المقاطعة الإدارية المذكورة، بحملة تحسيسية لدى التجار ومقدمي الخدمات بهدف حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة، وعرض أسعار المنتوجات والالتزام بها، واحترام سلسلة التبريد والتخلي عن استخدام الأكياس البلاستيكية و إشهار مطفأة الحريق.

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