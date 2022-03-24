تزامنا مع موجة الغلاء.. الحكومة تعدل القانون الخاص بحرية الأسعار و المنافسة
عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهي دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتم إعداد هذا المشروع، الذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه، بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وجاء المشروع كذلك بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
19 تعليقات
رئيس الحكومة إلتزم على نفسه أن ينقل المغرب من مرحلة ضعف إلى القوة وأن يحفظ ماء وجه المغاربة لماذا تخلت الحكومة عن دعم صندوق المقاصة مع العلم أنها فرضت ضرائب جديدة ومضاعفة وماأهمية ضرائب ان لم تحفظ كرامة المواطن المغربي..
اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا من أمرنا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب.. كثرة ارتفاع الاسعار..
المغاربة يطالبون برحيل الحكومة الحالية و السبب هو فشلها في تدبير الأزمات التي يعيشها المغرب بعد شهور من الإغلاق و سنتين من الركود الإقتصادي و إنعدام دخل قار لفئة كبيرة من المجتمع إصطدم المغاربة بأزمات أخرى الإرتفاع الصاروخي لبعض مكونات التغذية الأساسية و إرتفاع أسعار المحروقات مما أدى لتدني المستوى المعيشي دون أي تحرك فعلي للحكومة و ما اثار الإستياء بشكل كبير هو تجاهل الوزارات المعنية لْمَآسِي المواطنين…
لا حول ولا قوة بالله العلي العضيم وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم فرق بيننا وبينهم بالحق وعجل بقضاءك يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلام..
نحن من نساهم في تفقير أنفسنا و ندعمهم على ما يفعلون، لا نتحد ولا نتفق على كلمة واحدة لو أننا شعب متفهم وواع لما استعبدونا بهذه الطريقة بالفكرة فقط و المقاطعة أقسم أنه لن يبقى هناك زيادة ،..
أجور جامدة وأسعار صاعدة وافواه صامتة وحكومة فاسدة فاين المفر .البحر امامكم والعدو من ورائكم.حسبنا الله ونعم الوكيل..
وعد المؤمن دين عليه .والوعود التي وعد بها المغاربة رئيس الحكومة ستطبق عندما تصبح الزيادة في حدود 100/100 .. كذب وبهتان..
والله العظيم احيانا العقل يعجز عن التكفير هؤلاء الحكام العرب الا يروون ان الشعوب تزداد في العدد وفي النضج وفي الفكر والتفكير وفي الحاجيات وفي المطالب اليومية الأزمة اذا اما انهم لا يبالون او غير مهتمين بهذه الشعوب..
في يوم حساب ووقوف بين يد الرحمن، وكلنا أمرنا لصاحب الأمر الله سبحانه هو ياخذ لنا حقنا لا إله إلا الله..
المشكل في المغرب هو الشركات الكبرى و اللوبيات و الباطرونا يتهربون و يتملصون من أداء الضرائب بينما الموظف البسيط يؤدي الضريبة على الدخل انطلاقا من الضرائب و ربط المسؤولية بالمحاسبة يمكن الدولة أن توفر أموال مهمة تحل بها مشكلة ارتفاع الأسعار و جائحة كرونا..
هذه الحكومة لا تمتلك الحلول لانها معوقة اصلا، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على حافة الهاوية والزيادات الصاروخية..
نحن المواطنون كلعبة على الأظافر مع رئيس الحكومة الذي وعد الشعب بالعمل والرخاء عند فترة رئاسته هذا هو الرخاء، وما أبسط هذا الرخاء علا الفرد والمجتمع وما بالك عائلة بصغارها وكبارها وتزايد مصاريف الحياة الضرورية ..
زيادة صاروخية في اﻷسعار المواطن كان يشتكي من غلاء الحليب لكن الزيادة في دقيق القمح القمح الفينو والسميد بجميع انواعه والزيت كانت صدمة للمواطن لم نعد ننتظر تخفيض في اسعار بعض المواد قدر ما ننتظر الزيادة في المواد الباقية واسعار المحروقات و و..
اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء علينا وعلى اخواننا المسلمين في كل انحاء العالم . نعاني من الزيادات الصاروخية والمستمرة واستقرار الأجور..
نعم قبل الانتخابات كان وعد أخنوش المواطنين بأنه سيعم “الرخاء”، لكن في الحقيقة كانت هذه الكلمة مبعثرة لكن الواقع كان عكس توقعاتنا ..
نطلب من جلالة الملك التدخل فما تفعله الحكومة كلكم راع عن الشعب فالحكومة اهلكت وافقرت جيوب المواطنين الضعفاء .
الفقراء والضعفاء والمساكين هم الذين يدفعون الثمن باهضا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه..
حكومة الدل والهوان الانحطاط والفساد والكدب والنفاق وصلت إلى رئاسة الحكومة والبرلمان والجهة والجماعات بالرشاوى وشراء دمام المستضعفين مادا تريد منها الا الغلاء والبلاء والولاء..
رغم تعديل المساطر المتعلقة بالزيادات والمناقشة لا احد سوف يحترمها ابدا ..