الحكومة عن إدماج “طلبة أوكرانيا”: “نحن بصدد دراسة عدد من الخيارات”

هبة بريس - الرباط

في الندوة الصحفية المنعقدة عقب أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على التساؤلات المتعلقة بمصير الطلبة العائدين بأوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال بايتاس” أولا، الكل يشهد بالمجهودات التي بذلتها المملكة وتدبيرها الموفق بتعليمات ملكية لإجلاء المغاربة المتواجدين بأوكرانيا بعد اندلاع الأزمة.”

وأضاف “قلناها بشكل استباقي، هاد الطلبة فين أيمشيو وشنو ايديرو، الى حدود يوم أمس تسجل 7000 طالب في المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم، ونحن الآن بصدد دراسة مجموعة من الخيارات، ونشتغل بشكل متواصل ونعقد اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول والإعلان عنها.”

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