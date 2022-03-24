الحكومة عن إدماج “طلبة أوكرانيا”: “نحن بصدد دراسة عدد من الخيارات”

2022-03-24 / 2:20 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

في الندوة الصحفية المنعقدة عقب أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على التساؤلات المتعلقة بمصير الطلبة العائدين بأوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال بايتاس” أولا، الكل يشهد بالمجهودات التي بذلتها المملكة وتدبيرها الموفق بتعليمات ملكية لإجلاء المغاربة المتواجدين بأوكرانيا بعد اندلاع الأزمة.”

وأضاف “قلناها بشكل استباقي، هاد الطلبة فين أيمشيو وشنو ايديرو، الى حدود يوم أمس تسجل 7000 طالب في المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم، ونحن الآن بصدد دراسة مجموعة من الخيارات، ونشتغل بشكل متواصل ونعقد اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول والإعلان عنها.”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الPPS يدعو مكونات المشهد التعليمي الى وضع مصلحه التلاميذ فوق كل اعتبار

الPPS يدعو مكونات المشهد التعليمي الى وضع مصلحه التلاميذ…

2022-03-23 / 2:13 مساءً
Photo of طلبة الطب بالمغرب يخرجون عن صمتهم: هذا سبب رفضنا إدماج القادمين من أوكرانيا

طلبة الطب بالمغرب يخرجون عن صمتهم: هذا سبب رفضنا…

2022-03-22 / 10:30 صباحًا
Photo of وزير بيجيدي سابق: “أنصح الحكومة بإلغاء تسقيف سن مباريات التعليم”

وزير بيجيدي سابق: “أنصح الحكومة بإلغاء تسقيف سن مباريات…

2022-03-21 / 5:06 مساءً
Photo of توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم البحث العلمي بجهة الشرق

توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم البحث العلمي بجهة الشرق

2022-03-21 / 11:14 صباحًا
Photo of الانتقادات تطال طلبة الطب بالمغرب بعد رفضهم إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا

الانتقادات تطال طلبة الطب بالمغرب بعد رفضهم إدماج زملائهم…

2022-03-21 / 11:10 صباحًا
Photo of وجدة .. ميراوي يترأس فعاليات المناظرة الجهوية الثالثة لتسريع تحول منظومة التعليم العالي

وجدة .. ميراوي يترأس فعاليات المناظرة الجهوية الثالثة لتسريع…

2022-03-20 / 8:47 مساءً
Photo of آباء وأمهات ينوهون بمبادرات للدعم التربوي بتطوان

آباء وأمهات ينوهون بمبادرات للدعم التربوي بتطوان

2022-03-20 / 8:05 مساءً
Photo of السكوري: قطاع التكوين المهني انتقل إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية

السكوري: قطاع التكوين المهني انتقل إلى السرعة القصوى عبر…

2022-03-19 / 7:19 مساءً
Photo of منيب: “لا يمكن تحقيق التنمية سوى بتجويد المدرسة العمومية”

منيب: “لا يمكن تحقيق التنمية سوى بتجويد المدرسة العمومية”

2022-03-18 / 5:20 مساءً
Photo of وضعية مربيات التعليم الأولي تصل قبة البرلمان

وضعية مربيات التعليم الأولي تصل قبة البرلمان

2022-03-18 / 5:13 مساءً

تعليق واحد

  1. ساعطي حلا يمكن ينفع
    طلبة اكرانيا يدرسوا بالليل بعدما ينتهوا الطلبة الآخرون
    بهذه الطريقة سنتعرف على مستواهم
    وسيكملوا دراستهم وسنقدر ان نحدد مستواهم مع الطلبة الآخرين
    بالنسبة للأساتذة تحدد الأجر بالساعة
    والله ولي التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق