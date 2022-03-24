حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 30 أبريل المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-03-24 / 1:32 مساءً
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة السادسة مساء.

ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، تزامنا وإعلان وزارة الصحة تراجع الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا وتخفيف قيود الجائحة.

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