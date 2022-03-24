زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

هبة بريس - وكالات

في خطابه إلى قمة حلف الناتو، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى دعم أوكرانيا بـ 1% من دبابات وطائرات الحلف.

وقال زيلينسكي: “أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)”.

كما تابع زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كذلك دعا زيلينسكي إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

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