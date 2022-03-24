نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ومطرية ورياح قوية الخميس والجمعة

2022-03-24 / 12:33 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوج، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة 25 مارس الجاري.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية محليا رعدية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الـ 10 صباحا وإلى غاية الساعة 08 صباحا من يوم غد الجمعة، عمالات وأقاليم المضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وشفشاون.

وأضافت المديرية أن أمطارا قوية محليا رعدية (من 20 إلى 35 ملم) ستهم اليوم الخميس من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الحادية عشرة ليلا عمالات وأقاليم تاوريرت، وكرسيف، وجرادة، وتازة، وصفرو، والناظور، والحسيمة، والدريوش، وفكيك، وأكادير ايدا أو تنان، وانزكان – آيت ملول، وشتوكة – آيت باها، وتارودانت.

وستهم تساقطات ثلجية (من 10 إلى 20 سم)، اليوم الخميس، أقاليم تازة، وإفران، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، والحوز، وشيشاوة، وميدلت، وكرسيف.

كما ستهب رياح قوية (من 70 إلى 90 كلم/س)، اليوم الخميس، بأقاليم فكيك وجرادة وتاوريرت، ووجدة أنجاد، والرشيدية، وبولمان، وميدلت.

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