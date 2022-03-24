سفارة المغرب في كييف تنجح في إخراج يوسف من الحرب الروسية في أوكرانيا

2022-03-24 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس

” و أخيرا وصلت لبولندا، بعدما ركبت القطار، وخرجت من الملجئ الشكر الكبير لكم، اسمح لي لا أملك قدرة التعبير، مدى امتناني لمساعدة سفارتنا في كييف الحمد لله”، هكذا بكل عفوية وأحاسيس جياشة تقشعر لها الأبدان وتفيض لها الأعين دمع فرح، تحدث “يوسف. ب” لهبة بريس، مؤكدا خبر خروجه من المركز الخاص بالمهاجرين غير القانونيين قرب مدينة لفيف الأوكرانية، حيث سبق له توجيه نداء استغاثة لإخراجه بعد تخوفه من بلوغ الحرب والقصف لمكان تواجده.

نداء يوسف استجابت له السفارة المغربية في كييف وكثفت كل المجهودات، وكانت في اتصال ليل نهار مع السلطات الأوكرانية المختصة لإطلاق سراحه، عبر رخصة مرور تمنح لجميع المغاربة الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء للحرب الروسية على أوكرانيا.

من جهته قال هشام سباطة المساعد الأول لسفيرة المغرب في كييف لهبة بريس، إن الشاب يوسف ذي الثالثة والعشرين ربيعا، غادر برخصة مرور بتنسبق بين السفارة المغربية والسلطات الأوكرانية المختصة، مكنته من الخروج ناجيا من أوكرانيا منتصف ليلة أمس الأربعاء بسلام وأمان.

“يوسف.ب” جدد الاتصال بهبة بريس صباح اليوم الخميس 24 مارس2022، ليؤكد سلامته ” أنا على متن أحد القطارات في بولندا بخير وأمان، أشكركم وأشكر والسفارة المغربية على حسن تواصلها ، عاملوني كابن لهم بعد توجيهي لنداء استغاثة للخروج من ويلات الحرب التي تجعلك تتخوف من بلوغها لأي مكان في أوكرانيا، لا أستطيع التعبير ووصف مدى فرحتي العز لكاع المغاربة”.

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