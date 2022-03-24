اعتدى على مؤذن مسجد بالسلاح الأبيض وسرقه.. توقيف شخص بأصيلة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه قد أقدم على تعريض الضحية الذي يعمل مؤذنا بأحد المساجد لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض، وذلك أثناء تواجدهما بداخل منزل بحي “القدس” بأصيلة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن يعمل على سرقة هاتفه المحمول.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الهاتف المحمول المتحصل من عملية السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0