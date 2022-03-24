بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات عليه

2022-03-24 / 11:08 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مستهل قمة استثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “تجاوز بالفعل الخط الأحمر متجها إلى الهمجية”.

وقال جونسون إنه كلما أسرع الحلفاء الغربيون في الاتفاق على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، كلما زادت السرعة التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا.

وأضاف جونسون: “كلما كانت عقوباتنا أكثر صرامة، كلما زادت حدة خناقنا الاقتصادي حول نظام بوتين، واستطعنا وقمنا بالمزيد من أجل مساعدة الأوكرانيين (و) أعتقد أنه كلما كان من الممكن أن ينتهي هذا الأمر بصورة أسرع”.

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