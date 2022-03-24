ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده “لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا”، بل تعتزم مواصلة المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف الرئيس الفرنسي في حديثه مع قناة M6 “نحن لن نشارك في الحرب، ولا داعي للذعر. أريد أن أؤكد أننا لن نشارك في هذا الصراع أبدا، وسوف يبذل الأوروبيون قصارى جهدهم لوقف الأعمال العدائية دون المشاركة فيها”.

وأشار ماكرون إلى أنه يريد “مواصلة المفاوضات طالما كان ذلك ضروريا”، معربا عن أمله في أن يتمكن بهذه الطريقة من “تحقيق وقف لإطلاق النار، ومن ثم ضمان محادثات السلام”.

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