ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده “لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا”، بل تعتزم مواصلة المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة طالما كان ذلك ضروريا.
وأضاف الرئيس الفرنسي في حديثه مع قناة M6 “نحن لن نشارك في الحرب، ولا داعي للذعر. أريد أن أؤكد أننا لن نشارك في هذا الصراع أبدا، وسوف يبذل الأوروبيون قصارى جهدهم لوقف الأعمال العدائية دون المشاركة فيها”.
وأشار ماكرون إلى أنه يريد “مواصلة المفاوضات طالما كان ذلك ضروريا”، معربا عن أمله في أن يتمكن بهذه الطريقة من “تحقيق وقف لإطلاق النار، ومن ثم ضمان محادثات السلام”.
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ما لم نفهمه هي مغالطات دول الغرب تدعي عدم دخولها في الحرب مع روسيا وفي نفس الوقت تغرق اوكرانيا بالسلاح والمتطوعين وتزيد من فرض العقوبات على روسيا من يصدق كلام الغرب .اوروبا تحفر قبرها وللعالم بيدها وهي تتبع امريكا في مخططها الذي سيجلب الدمار للعالم .لا يظن هؤلاء انهم عندما يضيقون الخناق على بوتن سيقول لهم علي وعلى اعدائي ويفجر كل ما لديه من سلاح ننوي في وجه العالم كله ما هذا الحمق الذي تسير فيه اوروبا وهي مغمضة العينين وراء امريكا.هل نسيت اوروبا كلفتها في الحرب العالمية الثانية وكيف ضلت امريكا تتفرج عليها ولم تفقد شيئا بل القت قنابلها على اليابان وها هي اليوم تشعل النار في اوروبا مرة اخرى. لان بعض الساسة قالوا يجب انتكون اوروبا للاوربيين انتظروا الفناء على يد ذلك الذي تسمون احمق لان ضغطكم سيفجره فيكم.