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درك أشتوكة يحجز كمية كبيرة من البنزين المهرب

2022-03-24 / 10:28 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك بسرية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها، من حجز كمية مهمة من البنزين المهرب من المناطق الجنوبية للمملكة

وقالت مصادر الجريدة، أن دورية للدرك، قد أثار انتباهها يوم أمس الاربعاء، شاحنة صهريجية يتجول سائقها بمنطقة اربعاء ايت بوطايب التابعة إداريا لجماعة انشادن، وبعد توقيفه بدأ عليه الارتباك، قبل أن يكتشف ان الشاحنة تحمل حوالي 32 طن من البنزين المهرب.

هذا وتم قطر الشاحنة الى مقر سرية الدرك الملكي بمدينة بيوكرى ، فيما تم فتح بحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة مع سائق الشاحنة الصهريجية .

وقد زادت موجة تهريب البنزين من المناطق الجنوبية، بعد الأزمة البترولية الحالية، بشكل كبير رغم أن فارق الاسعار بين المناطق الجنوبية والوسط والشمال قد يتجاوز ثلاثة دراهم للتر الواحد، وهو فارق كبير مع احتساب كمية كبيرة .

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