“جبهة القوى الديمواقراطية” يسحب شباط من عضوية الحزب

هبة بريس - الرباط

قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية، سحب عضوية عبد الحميد شباط من الحزب.

وحسب محضر اللجنة التأديبية للحزب، فقد اجتمعت الأخيرة زوال أمس الأربعاء، للإنصات إلى شباط فيما نسب إليه من تهم تتعلق بعد امتثاله لمبادئ وقانون وتنظيمات الحزب.

واعتبر المحضر أن تأخر شباط عن الحضور لجلسة اللجنة لمدة 40 دقيقة على موعد الجلسة، بمثابة انسحاب من الحزب بكل ما يترتب عن ذلك قانونا، وفق نص المحضر.

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