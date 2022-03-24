وزير السياحة الإسرائيلي يعلن عن زيارة قريبة إلى المغرب
هبة بريس
أعلن وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، عن زيارة مرتقبة إلى المغرب، لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
وتحدث رازفوزوف، عن “الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل”، معربا عن استعداد وزارته “لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة”.
وأكد خلال مداخلة عن بعد في قمة الاستثمار السياحي، أنه “يعمل على عقد لقاء ثنائي مع نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون الثنائي انطلاقا من العمل على تشجيع الاستثمار بين مناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في ظل توقعات بوصول أعداد قياسية غير مسبوقة من السياح الإسرائيليين إلى المملكة طيلة السنة الجارية”.
وأشار إلى أن “هناك فرصا اقتصادية عديدة يوفرها قطاع السياحة في إسرائيل”، معتبرا أن “مختلف الإجراءات التي تمت في إطار التعاون بين المغرب وإسرائيل جعلت من الاتفاق الثنائي بينهما واقعا ملموسا”.
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16 تعليقات
المغرب كما قال الملك محمد السادس نصره الله ددولة صاعدة وهي دولة موتوق بها في المجتمع الدولي والقانون الدولي يمنحها الحق أن تعقد أي التفاق مع أي دولة في العالم في أي مجال كان مادام تدعو للسلم الدولي..
السر كل السر :
في أن السياسة المغربية مند الإستقلال ضلت تعتمد على الحكامة في التعامل على المستوى الدولي أكتر من الدول الديمقراطية نفسها. إذ أن المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله كان يردد في كل مناسبة : “نحن دولة الحق و القانون” و كان يعمل جاهدا على سمو المملكة في هذا الإتجاه كخيار استراتيجي. واصله و ارتقى به المغرب في عهد محمد السادس نصره الله ولازال في العطاء والتالق ..
المملكة المغربية و إسرائيل تجمعهما علاقة صداقة اخوية منذ عصور قديمة وهناك طوائف مغربية يهودية إسرائيلية تريد المجيء للمغرب من اجل الاستقرار ..
نسأل الله أن يحفظ مملكتنا المغربية بقيادةأمير الموءمنين الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وداعم بيت مال القدس هذا ما وجد عليه أسلافه الميامي وأطال الله عمره والأسرة الكريمة العلوية الشريفة والشعب المغربي اللهم احفظ بلادنا من الحاقدين والخونة المسترزقين أمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه..
نتمني ان يكون هناك سلاما حقيقيا بين المغرب واسرائيل ونرفع جميعا شعار معا نستطيع التعاون سويا فلدينا مشاكل كثيره لا يمكن حلها إلا بالسلام الحقيقي…
مرحبا بكم في بلدكم ومرحبا بأبناء جاليتنا بوطنهم الاصل ونتمنى أن تكون هده العلاقة مصدر إزدهار للبلدين الصديقين..
مرحبا بالسلام في بلد التسامح، سئمنا من سنوات الكراهية مصالح الشعب المغربي في السلام مع إسرائيل مع أننا تأخرنا في هذا القرار الجميل والإنساني.أخيرا سيمكن للإسرائيليين من جذور مغربية العودة إلى بلدهم مرفوعي الرأس بين ذويهم وأصدقائهم…
الشعب الوحيد في العالم يكن كل مودة وروح التضامن مع المغرب هو الشعب الاسرائيلي ..وسياسة المغرب مع القضية الفلسطينية العادلة ..
مرحبا بكم في أرض السلام والتعايش ،مرحبا بالسلام بين المغرب واسرائيل..
أهلا وسهلا في بلدكم الثاني وبأشقائنا وخصوصا الجالية المغربية في إسرائيل نتمنى ان تكون علاقة خير وليس شرا ..
أتمنى أن تكون هناك زيارات متبادلة في قطاعات أخرى لمد جسور التعاون و التكامل الإقتصادي والسياسي وكذا التعاون العسكري …
زيارة غير مرغوب فيها لا اهلا ولا مرحبا بكم يا مغتصبي الأرض والمقدسات قريبا سترجعون من حيت اتيتم فلسطين للفلسطينين والقدس للمسلمين..
املنا في استعادة فلسطين لاراضيها المغتصبة فلسطين بإذن الله إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في توراة والإنجيل والقرآن..
علاقتنا مع جميع الدول علاقة صديقة المغرب دولة التي ترحب بجميع الاجناس والديانات السموية نحن نحب كل شعوب العالم دون ستثناء عاشت المغرب ومرحبا باسرائيل..
أهلا وسهلا بالسلام و التعاون الإيجابي للطرفين ..
أهلا وسهلا ومرحبا .العلاقات المغربية الاسرائيلية مبنية على التعايش والتسامح بين الاديان والثقافات عاش اليهود بيننا منذ قرون.المغرب بلد التسامح والتعايش بين الاديان والثقافات.
عاش الملك..