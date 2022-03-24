مسؤول يعلن إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية للاستفادة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل

هبة بريس _ الرباط

أفاد مدير النقل بوزارة النقل واللوجيستيك، السيد نور الدين الديب، بأن عملية التسجيل للاستفادة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل متاحة عبر المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma.

وأبرز الديب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد قرار الحكومة بمنح دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي، باشرت وزارة النقل واللوجيستيك إعداد منصة إلكترونية وتطبيق معلوماتي يمكن الولوج إليه عبر العنوان الإلكتروني mouakaba.transport.gov.ma، مشيرا إلى أنه يمكن الولوج إلى هذا التطبيق عبر الهاتف المحمول و اللوحات الإلكترونية أو الحاسوب.

وأشار إلى أنه يمكن لمهنيي النقل تعبئة الاستمارة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمقاولة أو الشركة المعنية، لتعرض بعد ذلك المنصة المركبات التي يمكنها الاستفادة من الدعم الاستثنائي.

وأضاف أن المهنيين سيتمكنون، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من هذا الدعم المحدد لهم حسب الفئات، مذكرا بأن جميع مهنيي النقل الطرقي بما في ذلك النقل العمومي للمسافرين والنقل في العالم القروي والنقل لحساب الغير وعربات القطر والنقل السياحي والنقل بواسطة سيارات الأجرة أو الحافلات الحضرية معنيون بهذه الإعانة.

وأضاف أن قيمة الإعانة تتحدد حسب خصائص الحافلة أو المركبة، مبرزا في هذا الصدد أنه بالنسبة لنقل البضائع، حددت قيمة الدعم حسب الوزن الاجمالي المسموح به في صنف الشاحنة، وبالنسبة لنقل المسافرين، حددت قيمة موحدة لجميع الحافلات، فيما حددت ثلاث أشكال من الدعم بالنسبة للنقل السياحي هناك تهم الحافلات الكبرى والحافلات المتوسطة والسيارات والمركبات الصغرى.

وكانت الحكومة، قد أطلقت، صباح امس الأربعاء، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأخيرة تهدف من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

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