بوعيدة : الموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء المغربية يعكس عدالة القضية الوطنية
أكدت نادية بوعيدة رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الموقف الجديد الدي عبرت عنه إسبانيا بشأن الصحراء المغربية “يعكس عدالة قضيتنا ، من جهة، والدور المركزي الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا من جهة ثانية”.
وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن مدريد أعربت من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية،السيد بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “بطريقة واضحة لالبس فيها” ،عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007.
وسحلت أن إسبانيا اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف.
وخلصت السيدة بوعيدة إلى القول “إنني سعيدة، ككل المغاربة، بانتهاء هذه الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى كل ما يجمعنا ، وبصرف النظر عن التقلبات الظرفية
18 تعليقات
على ما أظن أن الرسالة لم تتضمن قضية سبتة ومليلية المحتلتين وباقي الاراضي المحتلة الأخرى وكما اوضحت الرسالة دعم مقترح الحكم الذاتي هذآ اعتراف اسبانيا بالصحراء المغربية مغربية غير كافي لدى الشعب المغربي…
تحية وتقدير للمغرب وصحرائه وملكه بكل المعايير التي تبذلها من أجل سيادتنا الترابية المغربية فحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة…
عاشت المملكة المغربية من طنجة إلى كويرة معها ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة ..اللهم انصره على الأعداء والحساد فلا غالب لكم اللهم انصر الحق وزهق الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
يجب التكلم على الأراضي المسلوبة من طرف الحكومة الإسبانية وعدم السكوت عليها لانه حقنا المشروع….
إن اعتراف اسبانيا بالصحراء المغربية مغربية نقطة تحول المغرب الى انجازات مهمة تعود بالنفع على البلدين المغرب واسبانيا وتسترجع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتكون خطوة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة….
يجب على الحكومة المغربية أن تجد مخرج والافضل لحل هذه النزاعات بين المغرب واسبانيا والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية والمتوثرة للخروج إلى حلل سليم يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال…
الرابط الذي يجمع بين البلدين المغرب والجزائر روابط المحبة والاخاء والدم منذ سنوات طويلة…ولكن للاسف الشديد عندما تدخلت البوليزاريو في مشكلة الصحراء المغربية تشتت الشمل وأصبحت العلاقات بينهما تتدهور….
تعتبر الدولة الإسبانية من أهم الدول العظمى فهي من بين الدول الأكثر ديمقراطية .فاعترافها جاء في محله….
الدولة الإسبانية دولة الحوار والنقاش السياسي فكل مشكلة تجد عندها حل لهذا فنحن كمغاربة متفائلين باعترافها بالصحراء المغربية مغربية فهي خطوة ممتازة جدا…
إن موقف إسبانيا فهو دليل على أن الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا وهي حقيقة تاريخية ..
الرسالة الإسبانية ؛ رسالة تاريخية وما تتضمنه من إيجابيات تعود بالنفع على البلدين المغرب واسبانيا وتسترجع العلاقات بينهما وتبقى الخطوة الأولى لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ..
اعتقد انها مؤامرة تستهدف المصالح فقط لأن اعترافها المفاجئ لم يأتي هباءا منثورا إلا يكن من ورائه مصلحة ..فاسبانيا تعرف كيف تتصرف بقرارتها…
وردا جميلا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه والمحبة والتسامح والاخوة الرابطة بينهما ستعزز مسار موفق باذن الله بينهما والتعايش السلمي في إطار من الوضوح تحت شعار رابح رابح…….
إن الاعترافات الغربية والعربية والدولية من جميع الدول فهي مجرد خطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم فقط …
قضية سبتة ومليلية المحتلتين فقضية تاريخية منذ سنوات طويلة ولحد الآن لم يجدوا لها تفسيرا كاملا وحل سليم بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال وحكرة وابتزازات..
إن الحكمة السياسية بين البلدين المغرب واسبانيا لها تاريخ عريق حافل بالتعاون فيما بينهما والتضامن فهي واقعية إستراتيجية واضحة …
ونتمنى ان تقتضي دولة الجزائر بالمنطق الواقعي وتقبل قرار بالحكم الذاتي وتعمل على صفحة جديدة ونسيان المشاكل السياسية بين المغرب وطي ملف الصحراء المغربية واسترجاع المحبة والاخاء فيما بينهما..
بخطوة ستتقبل الجزائر فكرة بالحكم الذاتي الذي هو الحل المناسب للحد من هذه النزاعات السياسية القائمة بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية وستكون نقطة تحول جديدة ورئية مستقبلية للمغرب وصحرائه وملكه بكل خير ..