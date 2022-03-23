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بوعيدة : الموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء المغربية يعكس عدالة القضية الوطنية

2022-03-23 / 11:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت نادية بوعيدة رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الموقف الجديد الدي عبرت عنه إسبانيا بشأن الصحراء المغربية “يعكس عدالة قضيتنا ، من جهة، والدور المركزي الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا من جهة ثانية”.

وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن مدريد أعربت من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية،السيد بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “بطريقة واضحة لالبس فيها” ،عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007.

وسحلت أن إسبانيا اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف.

وخلصت السيدة بوعيدة إلى القول “إنني سعيدة، ككل المغاربة، بانتهاء هذه الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى كل ما يجمعنا ، وبصرف النظر عن التقلبات الظرفية

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