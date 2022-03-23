رشيد الوالي لهبة بريس : “لجأت للقضاء بسبب استغلال إسمي و صورتي

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي رشيد الوالي في اتصال أجراه معه طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية عن سبب لجوئه للقضاء و أعماله و كذا سبب تقديره الكبير لزوجته.

و قال النجم المغربي أنه تم استغلال صورته و إسمه في إشهار غير لائق الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية استعجالية لوكيل جلالة الملك بغية تعميق البحث و معرفة صاحب هذا الفعل اللا أخلاقي و المخالف للقانون.

و أضاف الوالي أن مثل هذه التصرفات يعاقب عليها القانون ، مشيرا أنه ظل لسنوات يبتعد عن الاشهارات بغية الحفاظ على الصورة التي بصمها في أذهان محبيه و متابعيه.

و عن أعماله، كشف الفنان القدير أن آخر مولود فني له كان تحت عنوان “جروح” معربا عن سعادته الكبيرة بهذا العمل الذي صور بمدينة إفران بمشاركة ألمع نجوم الدراما.

و يشار أن جروح هو مسلسل مغربي من إخراج أحمد أكساس سنة 2022، وبطولة كل من رشيد الوالي، كريمة غيث، محسن مالزي، فاطمة الزهراء بناصر، نعيمة إلياس، نادية النيازي، ناصر أقباب، وداد إلما، وغيرهم.

و عن زوجته ابتسام، أكد الوالي أن حبه لأم اولاده يزداد أكثر مع توالي السنوات، مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه سواء كزوجة أو أم أو كمديرة أعمال.

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