زاكورة .. حريق يأتي على ازيد من 500 نخلة والجهود متواصلة لاخماده

هبة بريس _ زاكورة

شب قبيل عصر اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري حريق بواحة ايت سكمان بالجماعة الترابية تانسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة.

وحسب مصدر مطلع ل”هبة بريس”، فإن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في عدد من أشجار النخيل و اشجار اخرى بواحة منطقة “ايت سكمان. Ait segmane”، وأتى الى حدود الساعة في حصيلة أولية على أزيد من 500 نخلة وحوالي 4 الالف متر مربع من العشب اليابس.

الحريق استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا الى لمكان الحادث وانخرطوا الى جانب الساكنة المحلية في عملية إخماد الحريق.

ولا تزال الى حدود كتابة هذا الخبر الجهود متواصلة من اجل السيطرة على الحريق، وسط اكراه الرياح القوية التي تعرفها المنطقة، وبعد نقط الماء عن الحريق

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