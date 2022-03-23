موسكو ترد على واشنطن بعد طردها 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة

هبة بريس _ وكالات

قررت روسيا، الأربعاء، طرد دبلوماسيين أميركيين، رداً على طرد واشنطن 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وذكر بيان الخارجية “في 23 مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة باسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية”.

ويأتي هذا القرار رداً على طرد واشنطن دبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المصدر.

وأضاف البيان أن “الجانب الأميركي أُبلغ بشكل حازم أن أي عمل عدائي تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا سيقابل برد حازم ومناسب”.

وكانت الولايات المتحدة قد طردت مطلع مارس، على خلفية أزمة مفتوحة مع روسيا بشأن أوكرانيا، 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، بتهمة “التجسس”.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون أنّ “الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنّها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا” صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا “أنشطة تجسّس على أمننا القومي”.

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