اعتقال متهم متورط في ارتكاب جريمة قتل بأزرو

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أزرو إقليم إفران، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن بمدينة أزرو قد عاينت جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة، ثم العثور عليها بالشارع العام، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفهفي ظرف وجيز بعد ارتكابه هذه الجريمة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0