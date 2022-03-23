فاس.. الحبس النافذ لمدير إقليمي سابق بوزارة التربية الوطنية

ع محياوي _ هبة بريس

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم المالية باستىنافية فاس وفق مصادر هبة بريس، يوم أمس الثلاثاء، الستار على قضية المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، التي توبع فيها في حالة سراح مؤقت، من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.

وقررت ذات الغرفة، حسب ذات المصدر، مؤاخذة المتهم من أجل جناية “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الدعوى المدنية يضيف المصدر، فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المتهم لفائدة جمعية ماروك “MAROC” الفرنسية في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.

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