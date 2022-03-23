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مغربي لهبة بريس: الجيش الروسي سمح بالتنقل داخل خيرسون المحاصرة والقصف مستمر في ميكولايف

2022-03-23 / 7:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لعلها بشائر خير للمغاربة وباقي الجنسيات المحاصرين داخل مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا من طرف قوات الجيش الروسي، حيث توصلت هبة بريس بفيديو حصري يظهر تحرك ساكنة المدينة بأمان رغم الحصار.
خليل المنصور قال لهبة بريس، إن ساكنة المدينة بدات تتجول صباح اليوم بسلام وتقضي حاجياتها وتقتني المواد الغذائية وتستلم الحوالات البنكية” رغم حصار المدينة من طرف قوات الجيش الروسي، لكن هذه القوات سمحت اليوم بحرية التنقل داخل المدينة، والقصف والمعارك مستمر، على مستوى مدينة ميكولايف حيث المعركة حامية بين القوات الروسية والأوكرانية أرضا “.

خليل أوضح لهبة بريس، أنه رفقة باقي المغاربة المحاصرين من طرف القوات الروسية ينتظرون التأشير لخروجهم عبر الصليب الأحمر الدولي”نحن ننتظر تيسير الطريق الآمن للخروج من خيرسون بضوء أخضر من الصليب الأحمر الدولي وموافقة القوات الروسية، صحيح هناك من خرج من المدينة أمس ناجيا من الحرب ومنهم مغاربة إخواننا، رغم مغامرتهم، لكن الحمد لله أنهم نجوا سالمين، رغم ذلك يستحسن الخروج عبر موافقة الصليب الأحمر الدولي لتكون الطريق سالكة وسالمة”.
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