الصورة من الارشيف

كان رئيسا لبوتين سابقا.. استقالة أول مسؤول كبير في الكرملين بعد غزو أوكرانيا

2022-03-23 / 7:15 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

استقال مساعد بارز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من منصبه، بسبب الحرب على أوكرانيا، وفق ما أوردته، الأربعاء، وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدران للوكالة إن أنتالوي تشوبايس، غادر روسيا، ولا ينوي العودة إليها مجددا.

ويعد تشوبايس أول مسؤول كبير ينفصل عن الكرملين منذ أن شن بوتين غزوه لأوكرانيا قبل شهر.

وأكد الكرملين أن تشوبايس استقال من تلقاء نفسه.

وقالت الوكالة إنها لم تستطع الاتصال به لأنه أغلق هاتفه على ما يبدو، بينما لم تذكر المصادر مكان وجوده.

كان تشوبايس أحد المهندسين الرئيسيين لإصلاحات بوريس يلتسين الاقتصادية في التسعينيات، وكان رئيس بوتين في أول وظيفة للأخير في الكرملين.

وأدار الرجل لاحقًا شركات حكومية كبيرة في عهد بوتين وشغل وظائف سياسية، وعمل مؤخرًا كمبعوث خاص للكرملين للمنظمات الدولية.

وأثار التقدم البطيء للغزو الروسي لأوكرانيا انتقادات وانقسامات داخل السلطة الحاكمة في روسيا.

وبعد أربعة أسابيع من الحرب التي تسببت في نزوح ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، فشلت روسيا في الاستيلاء على مدينة أوكرانية رئيسية واحدة أو عزل الحكومة، في حين أن العقوبات الغربية أبعدتها عن الاقتصاد العالمي.

وتكبدت القوات الروسية خسائر فادحة وتم تجميدها لمدة أسبوع على الأقل على معظم الجبهات وتواجه مشكلات في الإمداد ومقاومة شرسة.

وتقول موسكو إن هدفها هو نزع سلاح جارتها وإن “عمليتها العسكرية الخاصة” ستخطط لها، وتنفي استهداف المدنيين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. الناتو يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا

لأول مرة.. الناتو يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في…

2022-03-23 / 8:09 مساءً
Photo of وسائل إعلام: إسرائيل ترفض بيع “بيغاسوس” التجسسي لأوكرانيا

وسائل إعلام: إسرائيل ترفض بيع “بيغاسوس” التجسسي لأوكرانيا

2022-03-23 / 7:59 مساءً
Photo of الجزائر.. السجن 5 سنوات للعسكري “العائد من إسبانيا”

الجزائر.. السجن 5 سنوات للعسكري “العائد من إسبانيا”

2022-03-23 / 6:15 مساءً
Photo of زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي: أوكرانيا تدافع عن حريتها وحرية أوربا

زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي: أوكرانيا تدافع عن حريتها وحرية…

2022-03-23 / 5:32 مساءً
Photo of منظمة العمل الدولية تقرر تعليق تعاونها مع روسيا

منظمة العمل الدولية تقرر تعليق تعاونها مع روسيا

2022-03-23 / 5:15 مساءً
Photo of العثور على الصندوق الأسود لطائرة الصين المنكوبة

العثور على الصندوق الأسود لطائرة الصين المنكوبة

2022-03-23 / 3:00 مساءً
Photo of بوتين: قررنا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل

بوتين: قررنا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى…

2022-03-23 / 2:04 مساءً
Photo of لافروف: أمريكا تسعى إلى الهيمنة في النظام العالمي الجديد

لافروف: أمريكا تسعى إلى الهيمنة في النظام العالمي الجديد

2022-03-23 / 10:50 صباحًا
Photo of روسيا تدمر أحد مختبرات محطة تشيرنوبل النووية

روسيا تدمر أحد مختبرات محطة تشيرنوبل النووية

2022-03-23 / 10:05 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني: “سنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”

الرئيس الأوكراني: “سنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”

2022-03-23 / 9:17 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق