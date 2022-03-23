كان رئيسا لبوتين سابقا.. استقالة أول مسؤول كبير في الكرملين بعد غزو أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

استقال مساعد بارز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من منصبه، بسبب الحرب على أوكرانيا، وفق ما أوردته، الأربعاء، وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدران للوكالة إن أنتالوي تشوبايس، غادر روسيا، ولا ينوي العودة إليها مجددا.

ويعد تشوبايس أول مسؤول كبير ينفصل عن الكرملين منذ أن شن بوتين غزوه لأوكرانيا قبل شهر.

وأكد الكرملين أن تشوبايس استقال من تلقاء نفسه.

وقالت الوكالة إنها لم تستطع الاتصال به لأنه أغلق هاتفه على ما يبدو، بينما لم تذكر المصادر مكان وجوده.

كان تشوبايس أحد المهندسين الرئيسيين لإصلاحات بوريس يلتسين الاقتصادية في التسعينيات، وكان رئيس بوتين في أول وظيفة للأخير في الكرملين.

وأدار الرجل لاحقًا شركات حكومية كبيرة في عهد بوتين وشغل وظائف سياسية، وعمل مؤخرًا كمبعوث خاص للكرملين للمنظمات الدولية.

وأثار التقدم البطيء للغزو الروسي لأوكرانيا انتقادات وانقسامات داخل السلطة الحاكمة في روسيا.

وبعد أربعة أسابيع من الحرب التي تسببت في نزوح ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، فشلت روسيا في الاستيلاء على مدينة أوكرانية رئيسية واحدة أو عزل الحكومة، في حين أن العقوبات الغربية أبعدتها عن الاقتصاد العالمي.

وتكبدت القوات الروسية خسائر فادحة وتم تجميدها لمدة أسبوع على الأقل على معظم الجبهات وتواجه مشكلات في الإمداد ومقاومة شرسة.

وتقول موسكو إن هدفها هو نزع سلاح جارتها وإن “عمليتها العسكرية الخاصة” ستخطط لها، وتنفي استهداف المدنيين.

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