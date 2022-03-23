خوسيه تاباثيرو

ثاباتيرو : دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء “في مصلحة أمن واستقرار إسبانيا”

2022-03-23 / 7:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دافع رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، مرة أخرى، عن موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية “يصب في مصلحة إسبانيا، أمنها واستقرارها”.

وقال ثاباتيرو، في حديث خص به صحيفة “إل باييس” الإسبانية، نشر اليوم الأربعاء إن “الأمر يتعلق بموقف يصب في مصلحة إسبانيا، أمنها وسياستها الداخلية واستقرارها”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق (2004-2011)، “إنني أقدر هذا الموقف بشكل إيجابي لأنه صادق وشجاع (…) وتم اتخاذه بحرية”، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار “التناغم السياسي”.

وحسب ثاباتيرو، فإن “ما قامت به الحكومة هو توضيح وتأكيد لموقف إسبانيا، الذي يعتبر موقفا بناء وداعما” للمغرب، مذكرا بأنه منذ تقديم المغرب لهذه المبادرة في العام 2007، “رحب بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي فإن دعمها لا يتعدى هذا الإطار”.

وقال إن القرار المتخذ من طرف حكومة بيدرو سانشيز هو “تأكيد صريح لسياسة إسبانيا منذ العام 2008″، موضحا أنه أعرب عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي منذ ذلك التاريخ.

وتابع ثاباتيرو “الحل السلمي للنزاعات ينبغي أن يقوم على المنطق والبحث عن اتفاق”، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة الإسبانية اتخذت قرارا “شجاعا وصحيحا”.

وخلص ثاباتيرو إلى القول إن “المسؤولية تقع على عاتق الحكومات من أجل إيجاد حلول سياسية، وليس فقط إظهار التعاطف”.

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