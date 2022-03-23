رئيس الوزراء الإسباني يتحدث لأول مرة عن موقف بلاده الجديد من الصحراء
دافع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، عن موقفه بشأن الصحراء ، حيث وعد بعلاقات “أكثر متانة” مع المغرب .
وقال سانشيز خلال زيارته لسبتة المحتلة “إننا ننهي أزمة” دبلوماسية مع الرباط، لكن “الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية”.
وأكد سانشيز أنه “لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة” مع “دولة استراتيجية مثل المغرب”.
وكعنصر رئيسي بالنسبة لمدريد، أشار سانشيز إلى أن “تطبيع” العلاقات هذا مع الرباط سيسمح بـ”تعزيز” ما من شأنه “السيطرة على الهجرة” من جانب المغرب الذي يتوجه منه معظم المهاجرين إلى السواحل الإسبانية.
ودافع سانشيز عن قرار حكومته الذي أثار ردود فعل حادة من اليسار والمعارضة اليمينية على حد سواء، معتبراً أنه “يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة” و “ينسجم مع الموقف الذي اعربت عنه دول قوية أخرى” مثل” فرنسا وألمانيا
18 تعليقات
اعتقد ان الخطوة التي اتخدتها اسبانيا كانت قطعة تلج التي اصابت الجارة الجزائر بالشلل التام .وان بالرجوع الى العلاقات مع اسبانيا كانت لغة المصالح هي المتبعة من طرف اسبانيا التي تعلم علم اليقين ومعها الحلف الاطلسي ان المغرب هو البوابة الاولى الى افريقيا لكل استثمار واستقرار..
استقرار المغرب هو بمتابة استقرار اسبانيا وأوروبا اسبانيا سوف تجني من عاءدات محطة العبور والصيد البحري وفي المسائل الفلاحية والعقارية والسياحية لايمكن تخيله والمغرب أرضه بالدليل والحجة والجغرافيا لكن هاد الشقيق العاق لايفهم ان الامور تغيرت وان تقرير المصير ونصرة القضية الفلسطينية هو غطاء مكشوف وغير منطقي …
الحقيقة أن الجزائر ليست طرف في النزاع فحسب وإنما هي جوهر النزاع هي ام النزاعات ماكان يقال عنها أنها هي من صنعت البوليساريو ليس الاتهامات باطلة وإنما حقيقة نراها بام أعيننا..
الصدمة كانت قوية لأن الكابرانات كانوا يعتقدون أن إسبانيا حليف لهم ضد المغرب و بالتالي ما كان على العسكر الا ان طعنوا بظربة قاتلة ..
الجزائر استدعت سفيرها من إسبانيا لكي يبلّغَ الحكومة الإسبانية بالمبالغ المالية التي اسثمرتها في النزاع الذي افتعلته والبالغ خسارته 500 مليار دولار كم هي حجم الخسارة قوي..
لقد ظهر الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه . خطوة إيجابية من اسبانيا لاعترافها لاستكمال الوحدة الترابية وانتهى الكلام ..
عاش الملك وذالك بفظل القيادة الرشيدة والمهندس السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية الخارجية استطعنا أن نكمل اعترافا اخر وسيظل تاريخيا..
المغرب يمارس سيادته على مناطقه الصحراوية ، لا يمارس سيادته على ارضه فحسب بل انها جزء من اراضيه وكفى الله المؤمنين القتال ان ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم..
موقع المغربي الاستراتيجي مهم جدا ويعتبر الحليف والشريك المهم لاسبانيا …
قضية الصحراء المغربية حسمتالخطوة القادمة إسترجاع الصحراء الشرقية المغربية المحتلة هذا مكان يخيف النضام الجزائري..
إستدعاء السفير الاسباني هو بمثابة إقرارصريح من الجزائر بكونها طرفا أساسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويجعل مناوراتها الفاشلة هي وصنيعتها البوليزاريو مكشوفة أمام المنتظم الدولي، مما يؤكد مصداقية وجدية موقف المملكة المغربية الذي يحضى بتأييد دولي واسع.
الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولاعزاء للأعداء ..
إذا كانت الجزائر تدعي بأنها ليست طرفا في النزاع المفتعل فلماذا تستدعي سفيرها في مدريد للتشاور موقف الجزائر اصبح مكشوفا لدى العالم ..
الصحراء مغربية و الموقف الاسباني داعم للمغربية الصحراء و الموقف الجزائر يؤكد الجزائر طراف في النزاع الصحراء المغربية..
إسبانيا ادركت أن صاحب الأرض والحق هو المغرب الشريك الاستراتيجي القديم والحالي والمستقبلي دائماً وابدا لذلك قررت أن ترجع إلى الصواب وتنهي الأزمة بينها وبين المملكة المغربية الشريفة ..
الصحراء المغربية كانت دائما مغربية واصل سكانها مغاربة منذ الأدارسة ثم المرابطين ثم الموحدين ثم السعديين ثم العلويين التاريخ لا يكذب..
الصحراء لن تجد طريقا الى الحل شانها شان فلسطين سوف تبقى محور تجاذبات خاضعة لاهواء السياسيين ونفاقهم حسب الظروف الجيوسياسية كما يقول المثل المغربي (اليوم معك وغدا ضدك)
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها..