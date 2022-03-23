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رئيس الوزراء الإسباني يتحدث لأول مرة عن موقف بلاده الجديد من الصحراء

2022-03-23 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دافع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، عن موقفه بشأن الصحراء ، حيث وعد بعلاقات “أكثر متانة” مع المغرب .

وقال سانشيز خلال زيارته لسبتة المحتلة “إننا ننهي أزمة” دبلوماسية مع الرباط، لكن “الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية”.

وأكد سانشيز أنه “لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة” مع “دولة استراتيجية مثل المغرب”.

وكعنصر رئيسي بالنسبة لمدريد، أشار سانشيز إلى أن “تطبيع” العلاقات هذا مع الرباط سيسمح بـ”تعزيز” ما من شأنه “السيطرة على الهجرة” من جانب المغرب الذي يتوجه منه معظم المهاجرين إلى السواحل الإسبانية.

ودافع سانشيز عن قرار حكومته الذي أثار ردود فعل حادة من اليسار والمعارضة اليمينية على حد سواء، معتبراً أنه “يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة” و “ينسجم مع الموقف الذي اعربت عنه دول قوية أخرى” مثل” فرنسا وألمانيا

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‫7 تعليقات

  1. اعتقد ان الخطوة التي اتخدتها اسبانيا كانت قطعة تلج التي اصابت الجارة الجزائر بالشلل التام .وان بالرجوع الى العلاقات مع اسبانيا كانت لغة المصالح هي المتبعة من طرف اسبانيا التي تعلم علم اليقين ومعها الحلف الاطلسي ان المغرب هو البوابة الاولى الى افريقيا لكل استثمار واستقرار..

  2. استقرار المغرب هو بمتابة استقرار اسبانيا وأوروبا اسبانيا سوف تجني من عاءدات محطة العبور والصيد البحري وفي المسائل الفلاحية والعقارية والسياحية لايمكن تخيله والمغرب أرضه بالدليل والحجة والجغرافيا لكن هاد الشقيق العاق لايفهم ان الامور تغيرت وان تقرير المصير ونصرة القضية الفلسطينية هو غطاء مكشوف وغير منطقي …

  3. الحقيقة أن الجزائر ليست طرف في النزاع فحسب وإنما هي جوهر النزاع هي ام النزاعات ماكان يقال عنها أنها هي من صنعت البوليساريو ليس الاتهامات باطلة وإنما حقيقة نراها بام أعيننا..

  4. الصدمة كانت قوية لأن الكابرانات كانوا يعتقدون أن إسبانيا حليف لهم ضد المغرب و بالتالي ما كان على العسكر الا ان طعنوا بظربة قاتلة ..

  5. الجزائر استدعت سفيرها من إسبانيا لكي يبلّغَ الحكومة الإسبانية بالمبالغ المالية التي اسثمرتها في النزاع الذي افتعلته والبالغ خسارته 500 مليار دولار كم هي حجم الخسارة قوي..

  6. لقد ظهر الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
    الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه . خطوة إيجابية من اسبانيا لاعترافها لاستكمال الوحدة الترابية وانتهى الكلام ..

  7. عاش الملك وذالك بفظل القيادة الرشيدة والمهندس السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية الخارجية استطعنا أن نكمل اعترافا اخر وسيظل تاريخيا..

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