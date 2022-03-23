المعارضة تستدعي بوريطة للبرلمان لمناقشة تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء

هبة بريس _ الرباط

دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى عقد اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في مراسلة وجهت لرئيسة اللجنة المذكورة، لمناقشة الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء.

جاء ذلك، في مراسلة وقعها كل من رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد ورئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي ورئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو.

وحسب المعارضة ؛ فالمراد من المراسلة “مدارسة مستجدات قضية الوحدة الترابية لبلادنا على إثر الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الإسباني لجلالة الملك والتي يقر فيها بأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب هي الأساس الواقعي والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

والجمعة، أعلنت الحكومة الإسبانية تغييرا جذريا في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها موقف الرباط علنا وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافا دبلوماسيا كبيرا بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة “تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع” بين الرباط وجبهة بوليساريو.

وأكد ألباريس بذلك حرفيا رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبق أن كشف فحواها الديوان الملكي .

.وجاء في بيان للحكومة الإسبانية “ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1