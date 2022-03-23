تقديرا للمرأة …سميرة سعيد تطرح “إنتي الأولى”

2022-03-23 / 5:00 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد أمس الثلاثاء، -طرحت- أحدث أغانيها بعنوان “أنتي الأولى”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تقاسمت الديفا سميرة سعيد مع متابعيها خبر إصدار جديدها الغنائي عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام قائلة: “تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الإجتماعي “إنتي الأولى” أغنية مبادرة “واحدة جديدة”.

و تعتبر “إنتي الأولى” الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة “واحدة جديدة” الذي تقوم بها فيكتوري لينك، احتفالًا بالمرأة وتقديرا لها.

و أغنية “أنتي الأولى” من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد عبد السلام، كما تم طرحها من طرف “فيكتوري لينك” للعام الثاني علي التوالي.

و الجدير بالذكر، أن مبادرة “واحدة جديدة”، طرحت السنة الماضية أغنية وفيديو كليب، شارك فيه كل من الفنانة روبي والفنان ماجد الكدواني، كما تم تكريم 10 سيدات ملهمات بقصص نجاحهن وكفاحهن.

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