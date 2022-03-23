الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: “ملك المغرب يقوم بمجهودات كبيرة لفائدة القدس”
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الملك محمد السادس يقوم بمجهودات كبيرة لدعم القدس من خلال وكالة بيت مال القدس.
و أوضح حسين ابراهيم طه بصفته الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن وكالة بيت مال القدس الشريف تحت قيادة الملك محمد السادس تلعب دورا كبيرا في حماية القدس ودعم صمود أهلها.
المتحدث ذاته و في تقرير قدمه في الدورة 48 لاجتماع وزراء خارجية المنظمة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، تواصل تأدية رسالتها في حماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و نوه المسؤول نفسه بجهود رئيس لجنة القدس الذي يشرف بشكل مباشر على عملها، حيث أكد التقرير أنه رغم محدودية التمويل، تقوم الوكالة بتنفيذ مشاريع حيوية ذات أثر مباشر وملموس على حياة السكان المقدسيين، وحماية المدينة والمحافظة على تراثها الديني والحضاري.
18 تعليقات
بادرة ملكية طيبة من ملكنا الله ينصروا الذي كان دائما مساندا و داعما للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني الشقيق..
القضية الفلسطينية كانت وستضل صلب اهتمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، بادرة طيبة من جلالته..
بادرة ليست سابقة بقدر المساعدات الهائلة و المستمرة من صاحب الجلالة نصره الله مند القدم ولازال الدفاع عن قضية فلسطين مستمر ..
القضية الفلسطينية كانت ولازالت في صلب اهتمامات ملكنا باعتباره رئيس لجنة القدس اللهم انصره والنصر الوحدة الفلسطينية..
حفظ الله ملكنا وحكام المسلمين وجعل لهم مخرج خير من هذه المصائب التي يعرف قدرها وخطرها وارهم الحق وارزقهم أتباعه..
الله انصر سيدنا ولو وجد في العرب مثل ملكنا لا كانت الامة الاسلامية بالف خير..
جلالة الملك حفظه الله بصفته رئيس لجنة القدس يولي عناية فائقة للقضية الفلسطينية مند تربعه على عرش اسلافه الميامين شكرا لك يا طيب القلب على هده المبادرة الانسانية ..
مساعدة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للفلسطينيين إلتزام دائم يجسد الموقف الصادق و النزيه لجلالته تجاه القضية الفلسطينية..
التفاتة كبيرة وعظيمة من جلالة الملك نصره الله يعبر عن مدى التعاطف الكبير الذي يكنه الشعب المغربي لإخوانهم الفلسطينيين..
اللهم احفظ ملكنا و رزقه الصحة والعافية مزيدا من التألق والنجاح دائما في خدمة الإنسانية و عاشت فلسطين حرة..
ملك الانسانية دائما في الواجهة للمساندة الشعب الفلسطيني ودالك بإرسال المساعدات والبعثاث الطبية العسكرية شكرا جلالة الملك محمد السادس..
القضية الفلسطينية قضية المغرب والمغاربة ولا عزاء للمشككين الله ينصر ملكنا الحكيم..
الشعب الفلسطيني، أصحاب ارض وقضيتهم قضية الامة العربية . الكيان الصهيوني كيان زائل ..
المغرب و ملك المغرب في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل حكمة و تبصر و اتزان بعيدا عن المزايدة و الرعونة ولا عزاء الحاقدين..
الشعب الفليسطيني دائما في قلبنا اللهم انا نسالك ان انصرهم على الكيان الصهيوني .حفظ الله
جلالة الملك و نصره وسدد خطاه ..
على الدول العربية أن تساهم في الحد من معانات الشعب الفلسطيني لاستقبال بلادهم والنصرة لهم وقلوبنا معهم …
القضية الفلسطينية دائما في وجدان كل المغاربة ملكا وشعبا وطنيا ودولية..
بادرة طيبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه..