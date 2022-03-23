في الصورة عبد اللطيف وهبي

بالرغم من تكوين موظفيه.. مركز النداء لوزارة العدل ما يزال خارج الخدمة

2022-03-23 / 3:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتبوأ كتابة الضبط مكانة مركزية بمحاكم المملكة، لكونها تعتبر أول مصلحة يلجها مرتفقو المحاكم وآخر مصلحة تتكلف بتبليغ الأحكام والسهر على تنفيذها، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى من قبيل تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات وتصنيف ملفات الدعاوى وحفظ الوثائق.

وقد بلغ عدد كتاب الضبط بمحاكم المملكة وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات حوالي 12 ألف و 354 موظفا خلال سنة 2019 وهو ما يمثل 83 %من مجموع موظفي وزارة العدل.

وتشكل نسبة الموظفين الذين تفوق أعمارهم 50 سنة حوالي 35 %، وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال المهام التي أنجزها بخصوص التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، عدة ملاحظات وأصدر عدة توصيات.

و من بين التوصيات التي وردت في التقرير نجد تكوين موظفي مركز النداء دون دخول الأخير خط الخدمة لأسباب تظل مبهمة و مجهولة و هو ما يستدعي من عبد اللطيف وهبي وزير القطاع التدخل لتفعيله.

و أكد التقرير السالف الذكر أنه على مستوى استقبال المرتفقين، قامت وزارة العدل بإعداد مركز للنداء بالإدارة المركزية لتخفيف عبء التنقل على المرتفقين من أجل طلب المعلومات والوثائق وتتبع مآل الملفات ووضع الشكايات.

لكن بالرغم من انتقاء وتكوين موظفين للعمل في مركز النداء المذكور إلا أنه لم يتم تفعيله بعد، و قد أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل مركز النداء، وتزويد المحاكم بالتجهيزات والوسائل الضرورية لتحسين العلاقة مع المرتفق من قبيل آليات التواصل الرقمية.

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