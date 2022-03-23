حصري.. هل ستخوض دنيا بوطازوت تجربة التقديم في برنامج لالة العروسة؟

2022-03-23 / 1:33 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و اقتراب موعد تصوير الحلقات الأولى من برنامج لالة العروسة، و تساؤل مجموعة من رواد منصات التواصل الإجتماعي حول الشخص الذي سيقدم البرنامج في دورته 14.

أفادت مصادر هبة بريس، أن شركة إنتاج البرنامج اختارت هذه السنة الفنانة المغربية دنيا بوطازوت لتقديم الموسم الـ14 من برنامج لالة العروسة خلفا لزميلتها هدى الريحاني.

و أفادت ذات المصادر، أنه يجري حاليا التفاوض مع بطلة بنات العساس من أجل الشروع في بدء تصوير الحلقات الأولى في الأيام القليلة القادمة.

و يشار أن بوطازوت تحظى بجماهيرية واسعة، كما أنها تعد من الممثلات اللواتي استطعن أن يبصمن إسمهن جنب رواد و عمالقة الفن المغربي.

و الجدير بالذكر ، فقد تعذر على الفنانة المغربية دنيا بوطازوت، المشاركة في تقديم إحدى فقرات برنامج لالة العروسة السنة الفارطة، بسبب التزامها بتصوير مجموعة من الأعمال.

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تعليق واحد

  1. اتفه برنامج يزيد من استغباء الاغبياء واستحمار الحمير اقترح ان يقوم بتقديمه كل من نيبا واصحاب روتيني اليومي فهو من نفس العينة

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