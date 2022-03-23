الوزير بنسيعد والوالي يحضيه يزوران “أهرامات المغرب”

هبة بريس - الرشيدية

في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الشباب والثقافة والاتصال لجهة درعة تافيلالت، قام صباح اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري الوزير محمد المهدي بنسعيد رفقة والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية يحضيه بوشعاب ومنتخبي الإقليم وفعاليات مدنية وعسكرية بزيارة تفقدية للمنحوتات المعمارية الضخمة “أهرامات المغرب”، المتواجدة على بعد 15 كيلومتر من الجرف بقرية “فزنا” بإقليم الرشيدية.

وتتألف هذه المنحوتات من ثلاث معالم معمارية بديعة بنيت وفق رؤية فلسفية تربط الأرض بالسماء، وتقوم على حسابات فلكية تمكن من مشاهدة النجوم بشكل دائم طيلة السنة من الموقع الذي تم اختياره بعناية مركزة لإقامة هذه المعالم، وقد شيدت وبنيت من طرف المهندس المعماري الألماني “voth hannsjor ” .

وتعتبر أول منحوتة بناها l’escalier céleste، استغرقت سبع سنوات من 1980 الى 1987، فيما استغرق تشييد المنحوتة الثانية “la spirale d’or” خمس سنوات من 1992 حتى 1997.

كما بنى المنحوتة الثالثة “la cité d’Orion” واستغرقت ست سنوات في البناء من 1997 حتى 2003.

والكثير من المغاربة لا يعرفون مثل هذه المعالم في حين يتقاطر عليها السياح من مختلف أرجاء العالم لاكتشاف أسرار الفكرة الفلسفية والدراسات الفلكية والاستمتاع بلحظات استثنائية من التأمل الذي يربط الأرض بالسماء في فضاء صحراوي مشبع بالهدوء والسكينة.

وفي برنامج الوزير بنسيعد بإقليم الرشيدية ايضا زيارة الموقع التاريخي لمدينة سجلماسة، والمركز الثقافي الريصاني، قصر الفيضا، باب المنصورية، وضريح مولاي علي الشريف.

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