ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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رسميا.. انطلاق عملية تقديم الدعم لمهنيي قطاع النقل الطرقي

2022-03-23 / 1:08 مساءً
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هبة بريس

أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

وسيتمكن مهنيو قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.

وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.

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تعليق واحد

  1. من وضع هذه الكيفية ارتكب خطاء فادحا يجب دعم المتضررين فقط فيمكن لصاحب عربة ان يطلب بالدعم رغم ان عربته لم تتحرك لشهر بكامله ثم هناك مساوات بين من قطع 20 الف كلم و من قطع فقط 5 الف كلم يجب الاعتماد على الديسك لمعرفة كل واحد كم قطع في الشهر و من ثم معرفة كمية البنزين المستهلك و نظربها في القيمة النقدية النظافة على البنزين التي قد تتغير كل اسبوع او كل شهر …. مع اثبات اين قطع المسافة ولاية مصلحة ماشي لي جا اتسارى بالطنوبيل ويتخلص المزوط من فلوس الشعب ربما من غير هذه الطريقة فان فلوس الشعب فى مرمى الجميع.

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