أبطال إفريقيا يختارون المغرب كوجهة للاستعداد لمباراة السد المونديالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المنتخب السنغالي، بطل آخر نسخة من كأس إفريقيا للأمم، استعداداته لمباراة السد الحاسمة التي ستجمعه بالمنتخب المصري ذهابا بالقاهرة و إيابا بدكار.

و اختار الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقامة المعسكر التدريبي لرفاق ساديو ماني في المغرب و بالضبط في مدينة مراكش، حيث شرعت عناصر المنتخب السنغالي في التدرب بالملعب الكبير لمراكش.

اختيار المغرب من طرف أبطال إفريقيا للاستعداد لمباراة حاسمة مؤهلة للمونديال أملته مجموعة من المعطيات، أبرزها البنية التحتية الهائلة التي تتوفر عليها المملكة و خاصة جودة الملاعب.

كما أن اختيار ملعب مراكش للاستعداد كان بسبب تشابه الظروف المناخية بين المدينة الحمراء و القاهرة التي ستحتضن لقاء الذهاب بين مصر و السنغال، فضلا على العلاقة الطيبة و الأخوية القرية التي تجمع المغاربة و الأشقاء السنغاليين.

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