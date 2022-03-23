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وفق ضوابط ومعايير محددة .. عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

2022-03-23 / 12:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان وفق ضوابط ومعايير محددة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رئاسة شؤون الحرمين أوضحت أن المجلس التنسيقي والفريق الميداني سيشرفان على الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه سيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا.

وأعلنت السلطات السعودية عن إجراءات غير مسبوقة عام 2020 لمواجهة جائحة كورونا، شملت تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين وإغلاق صحن الكعبة المشرفة، قبل أن تعود الصلوات والمصلون بأعداد ترتفع بشكل تدريجي.

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