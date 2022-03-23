باعة التمور بالبيضاء: “المضاربات زادت علينا حتال خمسة دراهم في الكيلو”

2022-03-23 / 12:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، بدأ الإقبال يتضاعف على محلات بيع التمور و خاصة بسوق “درب ميلان” الشهير وسط الدار البيضاء و الذي يعتبر من بين أكبر الأسواق المزودة للمدينة بالتمور.

و في هذا الصدد، أكد عدد من باعة التمور أن الطلب متوفر و سيلبي كل احتياجات المغاربة خلال شهر رمضان، حيث أن التمور المستوردة ساهمت في سد الخصاص الحاصل بسبب تراجع كميات التمور المحلية.

و بخصوص أسعار البيع، أجمع الباعة على أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة برمضان الفائت، حيث وصلت الزيادة لحوالي خمس دارهم في الكيلوغرام الواحد باختلاف نوع و جودة التمور.

و عن السبب في هاته الزبادة، أوضح بعض باعة التمور بالجملة في الدار البيضاء أن ذلك يعود للمضاربات في السوق و التي تنشط حين يكون الطلب كبيرا، مؤكدين أن الزيادة قد تستمر مع اقتراب دخول شهر رمضان بالرغم من وفرة العرض لحدود الساعة.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة
    لمادا لا يغير المواطن من عادته ويقلل من اكل التمور في رمضان حبة واحدة كافية
    خليوه يبس ويدود بعد رمضان

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