نزار بركة

دكار: نزار بركة يترأس الجمع العام للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض

2022-03-23 / 11:51 صباحًا
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هبة بريس

عقد الجمع العام التنظيمي للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض (RIOB) جلسة تنظيمية جديدة يوم الثلاثاء بدكار، بمناسبة المنتدى العالمي التاسع للماء الذي يختتم يوم السبت.

وعقد الجمع هذا العام تحت الرئاسة الفعلية للمملكة المغربية في شخص نزار بركة وزير التجهيز والماء.

ويتولى المغرب منصب الرئاسة منذ أكتوبر 2019، عقب قمة مراكش الدولية للأمن المائي.

وتجدر الإشارة إلى أن عمل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض يندرج ضمن رؤية عالمية لتحسين، تدبير موارد المياه على مستوى الأحواض، والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها من أجل تلبية الحاجيات البشرية والاقتصادية والبيئية بشكل عادل ومستدام.

وتترجم رئاسة المغرب لهذا الجمع العام التزام المملكة لفائدة المياه على المستوى الوطني والدولي.

لم يفت نزار بركة، وزير التجهيز والمياه، التذكير بالأهمية التي يوليها المغرب لقضية المياه مع انطلاق المنتدى العالمي الأول للماء في المغرب عام 1997 ومنتدى الماء المتوسطي في عام 2011.

ووفق بلاغ لوزارة التجهيز والماء، فقد أكد نزار بركة خلال هذا الاجتماع على تحيين الرهانات التي تواجهها الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، والتي تتمحور حول الموضوعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه، والحكامة اللامركزية والتشاركية لموارد المياه والتضامن المنبع/ المصب بالأحواض المائية.

كما تميز الجمع بتقديم عرض لمختلف أنشطة وإنتاج الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 والتي قدمها السيد إريك تارديو، الأمين العام لهذه الشبكة.

وخلال هذا الاجتماع تم تمديد الرئاسة لمدة سنتين إضافية نزار بركة كرئيس لهذه الشبكة.

وعلى هامش هذا الجمع، وللمرة الأولى، سيتم تنظيم يوم مخصص بالكامل لتدبير الموارد المائية حسب الأحواض، سواء كانت عابرة للحدود أو وطنية، تحت عنوان “يوم الأحواض”، وذلك يوم غد الخميس 24 مارس، على هامش المنتدى العالمي للماء .

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