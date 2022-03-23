إذاعة إسبانية: ليس هناك من دولة ترغب في صحراء مستقلة تسيطر عليها الجزائر

هبة بريس

دافع المعلق الشهير على إذاعة “Cope” الإسبانية، كارلوس هيريرا، يوم الإثنين، عن موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مؤكدا أنه “ليس هناك من دولة في مجلس الأمن الدولي ترغب في صحراء مستقلة، لأنها ستكون مستعمرة للجزائر.”

وأوضح هيريرا أن إسبانيا اتخذت هذا القرار “المدفوع لا محالة بالسياسة الواقعية. (…) ما تبحث عنه الجزائر هو أن تكون لديها منطقة تسيطر عليها +البوليساريو+ ومنفذ على البحر في اتجاه المحيط الأطلسي”.

وقال هيريرا، في فقرته الصباحية، إن “الصحراء المستقلة والخالية من سلطة القانون سينتهي بها الأمر تحت سيطرة العصابات الإجرامية وستكون بالتأكيد دولة فاشلة”، مؤكدا أن القرار المتخذ من طرف بلاده ينبغي تحليله بـ “رصانة وهدوء”، بعيدا عن الحجج العاطفية.

وأوضح أن هذا الموقف يحافظ على مصالح إسبانيا والإسبان، مضيفا أن “الحكومة اتخذت القرار الصائب”.

وأضاف هيريرا “في إسبانيا، نعتقد أن الصحراويين هم فقط أولئك الذين يدعمون +البوليساريو+، لكن في الواقع فإن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب ولا يشاطرون مواقف +البوليساريو+ ولا الجزائر”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المعلق الإسباني إلى أن “الصحراء هي بوابة الولوج إلى الساحل، المنطقة التي أصبحت حاليا أهم مرتع للجهاديين”.

واستنادا إلى هذه المعطيات، شدد على أن “قضية الصحراء يتعين حلها ونحن لسنا أول من يتخذ قرارا مدفوعا بالسياسة الواقعية. فقد اتبعت فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة نفس المسار”، مشيرا إلى أن النهج المتبع من طرف مدريد يحافظ على ”مصالح إسبانيا واستقرار المغرب، الذي يعد أمرا أساسيا من وجهة نظر جيوسياسية”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1