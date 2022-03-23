الخبز والزيوت والخضر في المقدمة.. مندوبية تسجل ارتفاع الأسعار

2022-03-23 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عددا من المواد الغذائية سجلت ارتفاعا في أسعارها، ومن ضمنها الخبز والحبوب والزيوت.

وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022، هما على الخصوص على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” ب 2,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,5% و”الخضر” ب 1,0% و”الفواكه” ب 0,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب0,4% .

وأضافت المندوبية، أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,1%، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5,7%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 1,3%، وفي فاس وطنجة ب 1,1% وفي وجدة ب 0,9% وفي كلميم و بني ملال ب 0,8% وفي القنيطرة و الرباط و تطوان ب 0,7%، بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية ب 0,1%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب 3,6%خلال شهر فبراير 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 5,5% والمواد غير الغذائية ب 2,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ “المواصلات” و ارتفاع قدره6,0% بالنسبة ل ” النقل”.

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