سفير سويسرا بالرباط: “المغرب بلد مسلم يتميز بالتعايش و التسامح بين الأديان”

2022-03-23 / 10:25 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد غيوم شيرر، سفير سويسرا المعتمد بالرباط، أن المملكة المغربية أرض للسلام و التعايش و الانفتاح على كل الثقافات و الأديان.

حديث السفير السويسري غيوم شيرر كان على هامش مداخلة له في افتتاح لقاء حول الحوار ما بين الديانات باعتباره أولوية اجتماعية للقرن الواحد والعشرين.

هذا الحدث نظمته أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والسفارة السويسرية في المغرب و ذلك في سياق الاحتفاء بمئوية فتح أول قنصلية للاتحاد السويسري بالمغرب.

و أوضح سفير سويسرا بالمغرب أن المسلمين والمسيحيين واليهود أبانوا عن قدرة كبيرة على التسامح والتعايش بالمغرب.

و زاد شيرر قائلا بأن هذا الأمر ما كان ليحدث دون التمتع بدرجة عالية من النضج سواءا على مستوى السكان أنفسهم أو بفضل التلاحم بين المؤسسات والشعب المغربي.

و اعتبر ذات المتحدث أن الحوار بين الأديان يسمح بوضع حد ليس فقط للصراعات، لكنه مهم أيضا للإجابة عن قضايا مجتمعية، تسائل إشكاليات الصحة والبيئة وقضايا أخرى تبدو في ظاهرها غير مرتبطة بالأديان.

و شدد سفير سويسرا بالمغرب على أن التعايش بين الديانات السماوية الثلاث بالمغرب يشكل نموذجا لنمط تعيش فيه الإنسانية في وئام.

معطيات أخرى بخصوص هذا الحدث و تصريح سفير سويسرا بالرباط تجدونها في المقطع التالي:

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