بونو: “أجواء جيدة داخل معسكر الأسود و عازمون على تحقيق التأهل”

2022-03-23 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم رحالها ليلة أمس بالعاصمة كينشاسا و ذلك للاستعداد للمباراة الحاسمة عن ذهاب السد المؤهل لمونديال قطر 2022 و التي ستجمع الأسود بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

ياسين بونو حارس عرين المنتخب، صرح لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأجواء مثالية و جيدة داخل معسكر الأسود و كل العناصر الوطنية يحذوها أمل كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

و أضاف الدولي المعربي المحترف بإشبيلية الإسباني أن مباراة الذهاب بكينشاسا ستكون مفتاح التأهل و هذا الأمر يعي به جيدا اللاعبون و سيبذلون قصارى الجهود لتحقيق التأهل للمونديال.

هذا و كان في استقبال بعثة المنتخب المغربي، التي ترأسها فوزي لقجع رئيس الجامعة، بمطار كينشاسا الدولي، سفير المملكة المغربية بدولة الكونغو الديمقراطية و عدد كبير من المشجعين الكونغوليين.

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