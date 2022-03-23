الرئيس الأوكراني: “سنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء: “ستحاسبون بطريقة أو بأخرى.. اليوم أو غدا، لا يهم كثيرا. الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه”.
وكمثال على ذلك، ذكر طائرة مقاتلة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية فوق مدينة ماريوبول المحاصرة.
وأكد الرئيس الأوكراني: “وهذا سيحدث لأي شخص يقتل شعبنا، الشعب المسالم في بلدنا المسالم”.
وأضاف أن الطيارين الروس ليس لديهم على ما يبدو أي فكرة عن خطورة الأوامر التي ينفذونها، مشيرا إلى أن “قتل المدنيين جريمة”.
وتقول أوكرانيا إنها أسقطت نحو 100 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل روسية منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل نحو أربعة أسابيع.
ولم يتسن التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.
ووصف زيلينسكي مفاوضات السلام مع روسيا بأنها “صعبة للغاية” وقال: “إنها صعبة للغاية، وأحيانا فاضحة، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة”، مضيفا أن الممثلين الأوكرانيين يتفاوضون كل يوم.
وأضاف: “سنعمل، وسنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”. وتابع: “يعمل المفاوضون بلا كلل .. يمكننا أن نرتاح عندما نفوز”.
وشكر زيلينسكي المجتمع الدولي على دعمه لبلاده.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي ثلاث قمم من المقرر عقدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى دعم إضافي، مضيفا أنه يتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات جديدة لأوكرانيا.
30 تعليقات
يجب التدخلات الخارجية والدول الأوروبية لمنع هذه الحرب لأنها ستدمر المجال الاقتصادي بصفة نهائية.
بالفعل روسيا ستؤدي الثمن غالي ومطالب باقصى عوقبة ممكنة..
العقوبة لا مفر منها روسيا ستؤدي الثمن على ما خلفته من أضرار مادية وبشرية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
أصبح الأمر صعب جداً لاوكرانيا الم تحسم القرار وتستسلم من أجل الشعب الاوكراني بصفة عامة وعلى الإقتصاد العالمي بصفة نهائية.
يجب وضع حلا مناسبا يرضي الطرفين حتى لا تكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة لاوكرانيا ؛ مادبا وبشرية..
يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب لأنها تدمر أكبر نسبة من الإقتصاد العالمي..
لحد الآن نسبة الضحايا التي خلفتها الحرب ببن روسيا واوكرانيا نسبة جد مرتفعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب إعادة النظر في هذه الحرب بين روسيا واوكرانيا ومعالجة المشاكل السياسية فيما بينهما وحل مناسبا يرضي الجميع لإنقاذ ما يمكن انقاذه….
مهما بلغت قوة أكرانيا فهي غير قادرة على مواجهة اسطول روسيا الحربي الذي يتوفر على معدات عسكرية متطورة جدا..
لطفك يارب فالأمر كله بيدك ..اللهم لا تحوجنا لاحد اغننا بفضلك عمن سواك ولا تجعل رزقنا بيد مخلوق فمنك وحدك يارب نحن في زمن الفتن والحروب والمعاصي .اللهم اهدينا جميعا..
روسيا لم ترحم لا أطفال ابرياء ولا مسنين لقد شردت الكثير من الأسر المتضررة بهذه الحرب .
زيلنسكي يتحمل مسؤولية الضحايا الأبرياء كان عليه الاستسلام للأمر الواقع و عدم تعريض شعبه و بلاده الدمار الشامل..
الحل بين يدي الحكومة الأوكرانية لحل النزاعات السياسية بين البلدين أوكرانيا وروسيا..
نحن مع فكرة نزع السلاح من كل دول لعالم خاصة النووي منها والغير ذلك وتوحيد البشرية تحت سقف واحد هذه الأسلحة يجب أن نسخدمها القتال كائنات حية اخرا في كواكب أخرى قريبة من الأرض..
ندعوا الله ان تكف الحروب وتهدأ النفوس فما هذه الحرب يذهب ضحيتها الفقراء من الناس الذين لا ناقه لهم ولا جمل فيها سوى الهجرة
اللجوء للبلدان الاخرى ..
الحقيقة كان عليه اتخاذ قرار التنحي عن السلطة في بداية الحرب قبل وقوع هذه الكوارث وضياع البلاد وزهق الأرواح كان يكون قرار صائب رأفة به وبشعب اوكرانيا والبلاد كذلك سيكون قرار صائب تجنبا لما كانت ستؤول له أوضاع اوكرانيا من سيء الفثنة والضياع..
لا يهم الاستسلام او النصر أو الخسارة الحربية المهم انكم ذقتم المر الذي اذقتموه للمسلمين في كل مكان وعشتم الدمار واللجوء والحزن الحمد لله الذي يمهل ولا يهمل..
العزة والقوة والجبروت لله عزوجل قل لن يصيبنا إلا ماكتبه الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون..
النصر سيكون حليف روسيا العظمى التي تحدت القوة العالمية والهزيمة للغرب المنافق امريكا واوربا ..
الشعوب هي من تدفع ثمن الحرب وفي النهاية يتصافح القادة فيما بينهم ويصبحون اصدقاء..