الرئيس الأوكراني: “سنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”

هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء: “ستحاسبون بطريقة أو بأخرى.. اليوم أو غدا، لا يهم كثيرا. الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه”.

وكمثال على ذلك، ذكر طائرة مقاتلة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية فوق مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأكد الرئيس الأوكراني: “وهذا سيحدث لأي شخص يقتل شعبنا، الشعب المسالم في بلدنا المسالم”.

وأضاف أن الطيارين الروس ليس لديهم على ما يبدو أي فكرة عن خطورة الأوامر التي ينفذونها، مشيرا إلى أن “قتل المدنيين جريمة”.

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت نحو 100 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل روسية منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل نحو أربعة أسابيع.

ولم يتسن التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.

ووصف زيلينسكي مفاوضات السلام مع روسيا بأنها “صعبة للغاية” وقال: “إنها صعبة للغاية، وأحيانا فاضحة، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة”، مضيفا أن الممثلين الأوكرانيين يتفاوضون كل يوم.

وأضاف: “سنعمل، وسنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية”. وتابع: “يعمل المفاوضون بلا كلل .. يمكننا أن نرتاح عندما نفوز”.

وشكر زيلينسكي المجتمع الدولي على دعمه لبلاده.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي ثلاث قمم من المقرر عقدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى دعم إضافي، مضيفا أنه يتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات جديدة لأوكرانيا.

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