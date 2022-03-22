فاس.. إيقاف مصنفين خطر في التهريب الدولي للمخدرات .

هبةبريس _ فاس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات بعد مباشرة الأبحاث التقنية والميدانية التي مكنت من الإهتداء إلى مكان تواجد المعنيان بالأمر، وبالتالي توقيفهما بعد وقت وجيز من محاولتهما تنفيذ عملية لتهريب المخدرات عن طريق إخفائها و دَسّها بعناية داخل حلويات “شباكية”، حيث كانا يعتزمان إرسالها عبر وكالة للنقل الدولي للإرساليات إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث تم من خلال هذه العملية حجز 03 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة بخصوص هذه الأفعال الإجرامية.

و تندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات و المؤثرات العقلية.

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