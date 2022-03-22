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توقيف جزائري يقيم بطريقة غير مشروعة بالناظور ويزور العملة الوطنية

2022-03-22 / 10:12 مساءً
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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، زوال اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، من توقيف مواطن جزائري يبلغ من العمر 55 سنة، يقيم بطريقة غير مشروعة بالمغرب وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط المواطن الجزائري الموقوف في تزوير أوراق مالية وعرضها للتداول إما بشكل مباشر، أو عن طريق استغلال قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وتسخيره في صرف الأوراق المالية المزورة من فئة 200 درهم.

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