.الصورة تعبيرية

42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 731 مليونا في صندوق الدولة

2022-03-22 / 9:52 مساءً
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تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و298 مخالفة، وإنجاز 7874 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و424 غرامة صلحية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و319 ألفا و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4649 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7874 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 172 مركبة.

من جهة أخرى، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1810 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1397 حادثة سير داخل المناطق الحضرية في الفترة نفسها

وعزت الشرطة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب

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