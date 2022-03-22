فاس.. إحالة أربعة أشخاص على العدالة بتهمة تكوين عصابة إجرامية .

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 70 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية والمشاركة، مع التزوير واستعماله.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات سجلت لدى مصالحها، تتعلق بسرقة دراجات نارية، حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وتحديد مكان تواجدهم، وبالتالي إلقاء القبض عليهم ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، كما تم حجز من خلال هذه العملية دراجتين ناريتين إحداهما ثلاثية العجلات ، نسخ و أجزاء ومحركات الدراجات النارية، يشتبه في كونها متحصل عليها من عمليات السرقة، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الخاصة بالدراجات النارية تحمل هويات مستعارة تستعمل في عملية التزوير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا معرفة مدى تورطهم في قضايا مماثلة، قبل إحالتهم على العدالة، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالإحساس العام بالأمن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0