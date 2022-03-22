الصورة من الارشيف

فاس.. إحالة أربعة أشخاص على العدالة بتهمة تكوين عصابة إجرامية .

2022-03-22 / 9:35 مساءً
0

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 70 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية والمشاركة، مع التزوير واستعماله.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات سجلت لدى مصالحها، تتعلق بسرقة دراجات نارية، حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وتحديد مكان تواجدهم، وبالتالي إلقاء القبض عليهم ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، كما تم حجز من خلال هذه العملية دراجتين ناريتين إحداهما ثلاثية العجلات ، نسخ و أجزاء ومحركات الدراجات النارية، يشتبه في كونها متحصل عليها من عمليات السرقة، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الخاصة بالدراجات النارية تحمل هويات مستعارة تستعمل في عملية التزوير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا معرفة مدى تورطهم في قضايا مماثلة، قبل إحالتهم على العدالة، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالإحساس العام بالأمن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اقتلاع أشجار غابة “السلوقية ” دون ترخيص ..جماعة طنجة تتحرك واستنفار وسط نشطاء البيئة

بعد اقتلاع أشجار غابة “السلوقية ” دون ترخيص ..جماعة…

2022-03-22 / 10:40 مساءً
Photo of توقيف جزائري يقيم بطريقة غير مشروعة بالناظور ويزور العملة الوطنية

توقيف جزائري يقيم بطريقة غير مشروعة بالناظور ويزور العملة…

2022-03-22 / 10:12 مساءً
Photo of 42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 731 مليونا في صندوق الدولة

42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 731 مليونا…

2022-03-22 / 9:52 مساءً
Photo of المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

2022-03-22 / 8:12 مساءً
Photo of بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير لفائدة كسابة طرفاية

بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير…

2022-03-22 / 5:53 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها بالماء الشروب

بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها…

2022-03-22 / 4:54 مساءً
Photo of تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-22 / 4:26 مساءً
Photo of أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب السرقة

أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب…

2022-03-22 / 4:08 مساءً
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

2022-03-22 / 3:26 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء…

2022-03-22 / 2:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق