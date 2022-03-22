جو بايدن

بايدن: الغرب متحد وأقوى من أي وقت مضى

2022-03-22 / 9:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن زيارته المقررة إلى أوروبا تهدف إلى التأكيد على أن “الغرب متحد” في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات قبيل جولته الأوروبية التي تبدأ الأربعاء: “سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى”.

وأعرب عن تطلعه لزيارة بولندا من أجل “مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا”.

ويعقد بايدن ونظراؤه في أوروبا وقادة دول حليفة قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي واجتماعا لمجموعة السبع، إضافة إلى قمة للاتحاد الأوروبي دعي إليها الرئيس الأميركي.

ومن المقرر أن يتجه بايدن، يومي الجمعة والسبت، إلى بولندا التي تشهد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين، الثلاثاء، أن بايدن يتوجه إلى أوروبا لتعزيز “الوحدة المذهلة مع الحلفاء في وجه الغزو.. وتعزيز حضور الناتو شرقا ودعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا”.

وكشف أنه سيتم الإعلان عن المزيد من العقوبات ضد روسيا وتشديد الإجراءات الحالية، الخميس، خلال لقاء بايدن مع حلفائه الأوروبيين في بروكسل.

وقال إن الإعلان “سيركز ليس فقط على فرض عقوبات جديدة بل على ضمان وجود جهد مشترك لمنع أي تهرب من تطبيقها”.

وأكد المسؤول الأميركي أن روسيا فشلت في تحقيق كل أهدافها في أوكرانيا، وأصبحت “منبوذة” من المجتمع الدولي ومكانتها كدولة قوية “تضررت” وقوتها أصبحت “باهتة وهي ترزح تحت عقوبات ثقيلة”.

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