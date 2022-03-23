طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بأمطار أو زخات محليا رعدية بالسهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، والريف وهضاب الفوسفاط، مع نزول أمطار متفرقة بشرق المملكة والجنوب الشرقي وسوس، إضافة إلى نزول بعض الثلوج فوق الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من شرق المملكة والجنوب الشرقي مصحوبة بتناثر حبات من الغبار، فيما سيظل الطقس باردا بالمرتفعات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجتين و 8 درجات بالمرتفعات، وما بين 13 و 19 درجة بالأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 7 و 14 درجة بباقي جهات المملكة، في حين ستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض مقارنة بيوم الثلاثاء.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة الأطلسية، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبالعيون.

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