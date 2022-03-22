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المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

2022-03-22 / 8:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجهت فرق المعارضة في مجلس النواب طلباً إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تدعوه من خلاله لعقد اجتماع اللجنة البرلمانية بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من اجل مناقشة ودراسة موضوع شغب الملاعب والعنف بين الجماهير.

وجاء في المراسلة التي وقع عليها كل من الفريق الإشتراكي، والحركي، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه “عرفت المباراة الأخيرة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي برسم منافسات كأس العرش أحداث شغب وعنف بين الجماهير خلفت خسائر مادية كبيرة وإصابة العديد من مشجعي الفريقين وكذا رجال الأمن. وتمثل هته الأحداث سلوكات شادة عن الثقافة الرياضية وظاهرة وجب مواجهتها بحزم”.

 

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