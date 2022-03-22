“سانشيز” يزور سبتة ومليلية يوم غد الأربعاء

هبة بريس _ متابعة

قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيقوم يوم غد الأربعاء، بزيارة لمدينتي سبتة ومليلية السليبتين.

ومن المرتقب، أن تكون هذه الزيارة تمهيدا، لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع المغرب، بعد أكثر من سنتين من الإغلاق بسبب كورونا، والتوتر في العلاقات بين البلدين

وفي هذا الصدد، كانت السلطات المحلية في سبتة قد أعلنت أمس الإثنين، أن أشغال تهيئة المعبر الحدودي “تراخال”، ستستمر من أجل أن يكون المعبر جاهزا لعودة حركة التنقل مع المغرب في أقرب وقت.

وتحدثت بعض التقارير أنه يتوقع أن يكون إعادة فتح الحدود من جديد، مرهون فقط بتنقل المواطنين والمسافرين والسياح، ويُستبعد عودة نشاط التهريب المعيشي من جديد، خاصة أن المغرب أعلن مؤخرا عن فتح منطقة الأنشطة الاقتصادية بضواحي الفنيدق.

وتأتي هذه الزيارة، بعد أيام قليلة، من إعلان إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، وهو ما دفع إلى هذه التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

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